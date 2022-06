Ultime Notizie – Covid Shanghai, ancora lockdown per 15 milioni di persone (Di venerdì 10 giugno 2022) A Shanghai incubo coronavirus e incubo lockdown senza fine. Passata una settimana dalla revoca annunciata delle restrizioni dopo il lockdown duro nella megalopoli cinese (anche se di fatto per centinaia di migliaia di persone erano rimaste restrizioni rigorose in nome della strategia ‘Zero Covid’), le autorità di Shanghai hanno annunciato nuove limitazioni e campagne di test di massa per altri sette distretti della città, oltre a quello Mihang, già da ieri ‘nel mirino’. Ieri nella megalopoli da 26 milioni di abitanti sono stati confermati 11 nuovi casi di contagio da coronavirus. E nel fine settimana per otto distretti della città, per un totale di circa 15 milioni di persone, si prospettano test Covid e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Aincubo coronavirus e incubosenza fine. Passata una settimana dalla revoca annunciata delle restrizioni dopo ilduro nella megalopoli cinese (anche se di fatto per centinaia di migliaia dierano rimaste restrizioni rigorose in nome della strategia ‘Zero’), le autorità dihanno annunciato nuove limitazioni e campagne di test di massa per altri sette distretti della città, oltre a quello Mihang, già da ieri ‘nel mirino’. Ieri nella megalopoli da 26di abitanti sono stati confermati 11 nuovi casi di contagio da coronavirus. E nel fine settimana per otto distretti della città, per un totale di circa 15di, si prospettano teste ...

Pubblicità

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - junews24com : Rovella Juve, futuro a rischio? Il club sta ragionando su un aspetto: ultime - - junews24com : Molina Juve, lavori in corso con l'Udinese: l'ultima idea piace ai due club - -