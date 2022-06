Tragedia a Palermo, ragazza si lancia dal ponte Corleone: è morta (Di venerdì 10 giugno 2022) Non c’è stato nulla da fare per la giovane donna di 27 anni che questa mattina si è lanciata dal ponte Corleone a Palermo. Invano il tentativo di rianimazione dei soccorsi. La giovane è stata recuperata dopo un volo di oltre una decina di metri. Un automobilista testimonia di aver visto la giovane salire sulla rete di recinzione per poi lanciarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Come si vede nella foto, la macchina dei soccorsi ha imbracato e tirato su la ragazza atterrata sulla vegetazione del fiume Oreto. Il traffico lungo il ponte Corleone e in buona parte di viale Regione Siciliana è andato sin da subito in tilt a causa dell’emergenza in atto. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 10 giugno 2022) Non c’è stato nulla da fare per la giovane donna di 27 anni che questa mattina si èta dal. Invano il tentativo di rianimazione dei soccorsi. La giovane è stata recuperata dopo un volo di oltre una decina di metri. Un automobilista testimonia di aver visto la giovane salire sulla rete di recinzione per poirsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Come si vede nella foto, la macchina dei soccorsi ha imbracato e tirato su laatterrata sulla vegetazione del fiume Oreto. Il traffico lungo ile in buona parte di viale Regione Siciliana è andato sin da subito in tilt a causa dell’emergenza in atto. L'articolo Filodiretto Monreale.

