Telese Terme, in fiamme l'auto della presidente del Consiglio Comunale: si indaga (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Incendio di un'auto, una Peugeot, questa notte a Telese Terme. Il rogo ha destato allarme nella pubblica opinione perché la vettura è di proprietà della presidente del Consiglio Comunale di Telese Terme, Maria Venditti. Scattato l'allarme, sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento della città termale e gli agenti del locale Commissariato di polizia. Danni al veicolo soprattutto nella parte anteriore. Abbiamo sentito Giovanni Caporaso, sindaco di Telese che ha innanzitutto espresso solidarietà nei confronti della presidente. "Siamo vicini a Maria. Ora cerchiamo di capire cosa effettivamente sia ...

