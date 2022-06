Tavassi, il vero motivo per cui è stato portato in infermeria: che problema ha (Di venerdì 10 giugno 2022) Il giorno dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono finiti in infermeria, ma per due motivi ben diversi. Se il problema medico del compagno di Lory Del Santo l’hanno rivelato i naufraghi, per quello del fratello di Guendalina c’ha pensato Pipol Tv. Molti telespettatori de L’Isola, dopo aver saputo del ritiro di Marco, hanno pensato che la stessa sorte sarebbe capitata anche a Edoardo, ma a quanto pare non sarà così. I fan del romano possono stare tranquilli, visto che molto probabilmente lunedì lui sarà come sempre in puntata. Tavassi: ecco perché è stato portato in infermeria con Marco Cucolo. Sembra infatti che Edoardo Tavassi abbia avuto un problema di natura odontoiatrica. Il naufrago ha ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 giugno 2022) Il giorno dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Edoardoe Marco Cucolo sono finiti in, ma per due motivi ben diversi. Se ilmedico del compagno di Lory Del Santo l’hanno rivelato i naufraghi, per quello del fratello di Guendalina c’ha pensato Pipol Tv. Molti telespettatori de L’Isola, dopo aver saputo del ritiro di Marco, hanno pensato che la stessa sorte sarebbe capitata anche a Edoardo, ma a quanto pare non sarà così. I fan del romano possono stare tranquilli, visto che molto probabilmente lunedì lui sarà come sempre in puntata.: ecco perché èincon Marco Cucolo. Sembra infatti che Edoardoabbia avuto undi natura odontoiatrica. Il naufrago ha ...

