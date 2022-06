Tassa di soggiorno a Fondi: tariffe invariate e per l’estate 2022 previsti più controlli (Di venerdì 10 giugno 2022) Fondi – Si avvicina la prima scadenza (15 giugno) per il versamento dell’Imposta di soggiorno che, come noto, nel comune di Fondi viene chiesta ai turisti dal 1° aprile al 30 settembre e che deve essere versata dalle strutture ricettive bimestralmente. “Quest’anno, proprio per andare incontro alle esigenze delle strutture ricettive – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – è stato attivato un portale che consentirà di inoltrare la dichiarazione telematicamente. Ricordiamo a tutte le attività del settore turistico di rispettare le scadenze. Si tratta, del resto, di risorse preziose che vengono reinvestite nel miglioramento dei servizi. Il nostro Comune ha mantenuto tariffe molto basse rispetto ad altre località turistiche ma, stando ai dati dello ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– Si avvicina la prima scadenza (15 giugno) per il versamento dell’Imposta diche, come noto, nel comune diviene chiesta ai turisti dal 1° aprile al 30 settembre e che deve essere versata dalle strutture ricettive bimestralmente. “Quest’anno, proprio per andare incontro alle esigenze delle strutture ricettive – commentano il sindaco diBeniamino Maschietto e l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale – è stato attivato un portale che consentirà di inoltrare la dichiarazione telematicamente. Ricordiamo a tutte le attività del settore turistico di rispettare le scadenze. Si tratta, del resto, di risorse preziose che vengono reinvestite nel miglioramento dei servizi. Il nostro Comune ha mantenutomolto basse rispetto ad altre località turistiche ma, stando ai dati dello ...

