“Striscia la Notizia”, l’inganno delle finte banche: come evitare i messaggi truffa (Di venerdì 10 giugno 2022) L’esperto di tecnologia Marco Camisani Calzolari, ha spiegato ai telespettatori di “Striscia la Notizia”, come non farsi ingannare dai messaggi truffa. MCC ha raccontato che ci sono tanti messaggi anche circolano che hanno come mittente delle famose banche che in realtà sono trabocchetti. Così molti utenti cadono nel cosiddetto phishing e magari rivelano dei dati personali importanti. “Striscia la Notizia”, quali sono gli sms truffa “Il primo è un messaggino che non smette di circolare”, ha spiegato l’esperto di tecnologia. I truffatori usano i nomi delle famose banche italiani per ingannare le loro prede. Il testo ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 giugno 2022) L’esperto di tecnologia Marco Camisani Calzolari, ha spiegato ai telespettatori di “la”,non farsi ingannare dai. MCC ha raccontato che ci sono tantianche circolano che hannomittentefamoseche in realtà sono trabocchetti. Così molti utenti cadono nel cosiddetto phishing e magari rivelano dei dati personali importanti. “la”, quali sono gli sms“Il primo è unno che non smette di circolare”, ha spiegato l’esperto di tecnologia. Itori usano i nomifamoseitaliani per ingannare le loro prede. Il testo ...

