Stoccarda: Berrettini-Sonego, il derby dei quarti live ora in tv (Di venerdì 10 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Matteo, secondo favorito del seeding, e Lorenzo, sesta testa di serie, si giocano il pass per le semifinali. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di venerdì 10 giugno 2022) Nell’ATP 250 sui prati tedeschi Matteo, secondo favorito del seeding, e Lorenzo, sesta testa di serie, si giocano il pass per le semifinali. Torneosu SuperTennis

Pubblicità

WeAreTennisITA : Sonego batte Struff a Stoccarda ? L’italiano vince per 7-6 7-6 in due giorni, vista l’interruzione per pioggia. Ai… - Eurosport_IT : Derby italiano a Stoccarda: chi va in semifinale? ???? Scopri di più: - repubblica : Berrettini contro Sonego a Stoccarda: la partita in diretta [di Claudio Cucciatti] - AtletiATFianco : Due grandi amici di Atleti al tuo fianco, sempre presenti e disponibili nelle nostre attività con il #tennis a sost… - NandoArm8 : CI SIAMO! Tra pochi minuti inizierà il derby tutto italiano tra #Sonego e #Berrettini a Stoccarda. ?????? -