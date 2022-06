Spezia | mercato sbloccato! UFFICIALE la decisione del TAS

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il TAS ha deciso di accogliere il ricorso dellosul ban del calcioche potrà così tornare operare in entrata e uscita Grandi notizie per loe i suoi tifosi. Il TAS di Losanna ha infatti parzialmente accolto il ricorso del club ligure contro lo stop aldi quattro sessioni. Il Tribunale ha dimezzato a due le finestre di ban, tenendo in sospeso la pena. Lopotrà così operare in entrata e uscita già da questo mese luglio ma, in presenza di ulteriori contestazioni che dovessero eventualmente sorgere, il blocco delsarebbe nuovamente applicato automaticamente. L'articolo proviene da Calcio News 24.