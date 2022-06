Psg, il River Plate chiede informazioni per Icardi (Di venerdì 10 giugno 2022) Il futuro di Mauro Icardi è incerto. Dal suo arrivo al Psg, l’argentino non ha mai convinto pienamente, e ha faticato ad imporsi come centravanti titolare di una squadra che vanta un reparto offensivo con nomi come Mbappé, Neymar e Di Maria, oltre a Messi. Quest’anno, per l’ex Inter, solo 13 presenze dal 1? (30 totali) e 5 gol. Numeri che portano i parigini a considerare una sua cessione. Nelle ultime ore, in particolare, secondo Radio Capital si sarebbe fatto avanti il River Plate, che cerca un grande nome da cui ripartire. L’ostacolo maggiore è l’elevato stipendio, ma i contatti tra club argentino ed entourage del giocatore sono stati avviati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Il futuro di Mauroè incerto. Dal suo arrivo al Psg, l’argentino non ha mai convinto pienamente, e ha faticato ad imporsi come centravanti titolare di una squadra che vanta un reparto offensivo con nomi come Mbappé, Neymar e Di Maria, oltre a Messi. Quest’anno, per l’ex Inter, solo 13 presenze dal 1? (30 totali) e 5 gol. Numeri che portano i parigini a considerare una sua cessione. Nelle ultime ore, in particolare, secondo Radio Capital si sarebbe fatto avanti il, che cerca un grande nome da cui ripartire. L’ostacolo maggiore è l’elevato stipendio, ma i contatti tra club argentino ed entourage del giocatore sono stati avviati. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Psg, il #RiverPlate si fa avanti per #Icardi - TUTTOJUVE_COM : PSG, l'ex obiettivo bianconero Icardi finisce nel mirino del River Plate - ClarimUKSW19 : @emeici @EspinaConcha @elviejo78 @juancortese River maybe, PSG no - SplinterHistory : liverpool le gana a la juve @SplinterEmpresa @Splinterjuve chelsea le mete 3 goles al campeon de copa el noba… - sportli26181512 : Psg: nome a sorpresa per la panchina: Il Paris Saint-Germain potrebbe cambiare allenatore, il nome nuovo è quello d… -