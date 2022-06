"Posizione condivisa su Kiev". Macron e Draghi, asse contro Joe Biden: nel segreto di quella stanza... (Di venerdì 10 giugno 2022) Tanti gli argomenti sul tavolo durante il bilaterale di ieri tra Mario Draghi ed Emmanuel Macron all'Eliseo. Il premier, volato a Parigi per aprire il meeting dell'Ocse, avrebbe cenato col presidente francese per quasi quattro ore. I due, come il colloquio di ieri ha dimostrato, si troverebbero d'accordo sulle questioni fondamentali relative alla guerra in Ucraina: Francia e Italia, assieme alla Germania, sostengono infatti la necessità di lavorare per un cessate il fuoco. Non è esclusa, quindi, la possibilità di un dialogo con Mosca. Macron e Draghi si allontanano così da chi spinge per un atteggiamento più duro contro la Russia, puntando alla sua sconfitta militare. Si parla, ovviamente, di Joe Biden, colui che più di tutti ha sostenuto Kiev con aiuti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Tanti gli argomenti sul tavolo durante il bilaterale di ieri tra Marioed Emmanuelall'Eliseo. Il premier, volato a Parigi per aprire il meeting dell'Ocse, avrebbe cenato col presidente francese per quasi quattro ore. I due, come il colloquio di ieri ha dimostrato, si troverebbero d'accordo sulle questioni fondamentali relative alla guerra in Ucraina: Francia e Italia, assieme alla Germania, sostengono infatti la necessità di lavorare per un cessate il fuoco. Non è esclusa, quindi, la possibilità di un dialogo con Mosca.si allontanano così da chi spinge per un atteggiamento più durola Russia, puntando alla sua sconfitta militare. Si parla, ovviamente, di Joe, colui che più di tutti ha sostenutocon aiuti e ...

Advertising

roberto77009541 : @GiuseppeConteIT Parli di come pensa far finire la guerra ..la sua posizione no armi è condivisa dai cittadini ..ma… - MAKEFREEUS : @Chancethegarde5 @AdrianaSpappa Dice ? A me sembrava una coglionata, potremmo confrontarci ed arrivare ad una posizione condivisa ? - MatteoKat : @CarloCalenda @OGiannino @marattin @matteorenzi Sicuro che questa posizione sia condivisa da tutto il partito? IO N… - unrapidosospiro : @sempre_f3de È una posizione condivisa ?? ed è un peccato, davvero - dilul68 : RT @prof_baldini: Gli elettori valutino la condotta delle forze politiche a cui hanno prestato consenso e tengano conto che la posizione di… -