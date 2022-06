PAOLINO: il libro e audiolibro per ragazzi ispirato a PAOLO FRESU (Di venerdì 10 giugno 2022) Il trombettista PAOLO FRESU ispira, PAOLINO, un emozionante libro per ragazzi scritto da Reno Brandoni e illustrato da Chiara Di Vivona. Racconta l’amore per la musica tramandato di padre in figlio e la nascita di uno straordinario festival jazz in un paese nel cuore della Sardegna. Nell’audiolibro digitale, con la voce narrante di Stefano Nosei, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 10 giugno 2022) Il trombettistaispira,, un emozionanteperscritto da Reno Brandoni e illustrato da Chiara Di Vivona. Racconta l’amore per la musica tramandato di padre in figlio e la nascita di uno straordinario festival jazz in un paese nel cuore della Sardegna. Nell’audiodigitale, con la voce narrante di Stefano Nosei,

Pubblicità

AnsaSardegna : Paolo Fresu ispira un nuovo libro e audiolibro per ragazzi. Reno Brandoni firma 'Paolino', illustrazioni di Chiara… - sehmagazine : ?? “Paolino”, il trombettista Paolo Fresu ispira un emozionante libro per ragazzi scritto da Reno Brandoni e illustr… - BasowskyDocet : RT @OltreleColonne: Paolino, libro e audiolibro per ragazzi ispirato a Paolo Fresu, scritto da Reno Brandoni e illustrato da Chiara Di Vivo… - News24_it : Reno Brandoni firma 'Paolino', illustrazioni di Chiara Di Vivona - fisco24_info : Paolo Fresu ispira un nuovo libro e audiolibro per ragazzi: Reno Brandoni firma 'Paolino', illustrazioni di Chiara… -