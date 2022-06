Palermo, chiede voti ai boss: arrestato Francesco Lombardo (FdI). È il secondo candidato in pochi giorni (Di venerdì 10 giugno 2022) In manette l’esponente di Fratelli d’Italia, che sostiene il sindaco del centrodestra Roberto Lagalla. In carcere con il boss Vincenzo Vella. Decisiva un’intercettazione dello scorso 28 maggio. Nei giorni scorsi l’arresto di Pietro Polizzi di Forza Italia Leggi su corriere (Di venerdì 10 giugno 2022) In manette l’esponente di Fratelli d’Italia, che sostiene il sindaco del centrodestra Roberto Lagalla. In carcere con ilVincenzo Vella. Decisiva un’intercettazione dello scorso 28 maggio. Neiscorsi l’arresto di Pietro Polizzi di Forza Italia

