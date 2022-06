“Ora ve lo dico”. Barbara D’Urso, annuncio ufficiale nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque (Di venerdì 10 giugno 2022) Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque è arrivato l’annuncio ufficiale tanto atteso e che era comunque nell’aria da tempo. Nella giornata di venerdì 10 giugno è andata in onda l’ultima puntata dell’attuale edizione del programma. Un momento sicuramente triste per il suo pubblico, che da lunedì 13 giugno non potrà più vedere Carmelita nel piccolo schermo. E la conduttrice tv ha voluto fare un importantissimo annuncio proprio per cercare di tirare su di morale i suoi ammiratori. A proposito di Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque, qualche giorno fa l’ospite Alessandra Mussolini si è sciolta tra le lacrime, mentre parlava dell’anziana madre: “Ben vengano le Rsa dove sono seguite 24 ore al ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022), aè arrivato l’tanto atteso e che era comunque nell’aria da tempo. Nella giornata di venerdì 10 giugno è andata in onda l’ultimadell’attuale edizione del programma. Un momento sicuramente triste per il suo pubblico, che da lunedì 13 giugno non potrà più vedere Carmelita nel piccolo schermo. E la conduttrice tv ha voluto fare un importantissimoproprio per cercare di tirare su di morale i suoi ammiratori. A proposito di, qualche giorno fa l’ospite Alessandra Mussolini si è sciolta tra le lacrime, mentre parlava dell’anziana madre: “Ben vengano le Rsa dove sono seguite 24 ore al ...

Pubblicità

vanabeau : @QuerinEnrico @LuigiLaurii Guarda che hanno attaccato anche me perché ultimamente ho criticato Renzi. Io sono renzi… - beyondme87 : Ho appuntamento con ex colleghe e colleghi, dico a chi ha organizzato di star tranquilla che so dov'è il punto di r… - michhxj : @iwantalollipop_ mo basta. Quella community è stata chiusa perché ormai gli haters la usavano come volevano, ne è s… - _R1GHTN0W_ : @sunxflowerlou ora non dico di farlo stancare troppo perché comunque stare in tour è stancante però se ne mettesse… - callmeilaria : RT @ReSconny: Dico solo una cosa: per me nessun rapporto è paragonabile quindi è anche ora di finirla… e qua sinceramente sembrate voi gli… -