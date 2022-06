Pubblicità

PMI_it : Notifica cartelle e atti della PA su piattaforma digitale e invio PEC: Piattaforma per le notifiche PA di atti ammi… - masvolpe : RT @wallstreetita: Cartelle, multe e avvisi di pagamento: arriva il servizio di notifica digitale - wallstreetita : Cartelle, multe e avvisi di pagamento: arriva il servizio di notifica digitale - infoiteconomia : Multe, cartelle e avvisi di pagamento: cosa cambia con la notifica digitale - qui_finanza : Multe, cartelle e avvisi di pagamento: cosa cambia con la notifica digitale -

... accertamenti,) con valore legale per cittadini e imprese. Il funzionamento del portale è ... Indice Piattaforma notifiche PA: come funziona Avviso didigitale attiatti per ...elettronica/ Nuova piattaforma PagoPa per la gestione die multe Per scongiurare questo epilogo, due sono le priorità segnalate dalle imprese del settore: la riduzione immediata dei ...Il servizio della Riscossione permette di verificare le rate non scadute della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio. Vediamo quali sono le prossime scadenze e cosa succede se non si rispettano.Una Srl ha ricevuto una cartella esattoriale, di importo pari a 16mila euro, per l'Iva 2018, con data di notifica 10 dicembre 2021. A oggi, quindi, tenuto conto del termine di 180 giorni, il relativo ...