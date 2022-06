(Di venerdì 10 giugno 2022) Continua senza sosta ilMX2 dopo l’interessantissimo evento che abbiamo commentato in Francia. Lasi appresta per ospitare un nuovo duello della battaglia tra Tome Jago, una bagarre senza esclusioni di colpi che ci sta tenendo compagnia sin dalla prima corsa. Il francese ed il belga svettano in classifica, rispettivamente con 427 e 416 lunghezze. KTM precede al momento Yamaha, costante nel ‘giardino di casa ‘ diche dopo aver letteralmente dominato la race-1 si è dovuto accontentare di un terzo posto nella seconda ed ultima corsa. I due sono i favoriti anche per il round teutonico, un tracciato completamente differente da quello transalpino che ha messo a durai protagonisti. I salti ed alcuni settori della pista hanno fatto selezione in ...

Pubblicità

GuidaTVPlus : 07-06-2022 21:20 #RaiSport Motocross: Mondiale MXGP Francia - gara 1 #Motori,altrisport #Sport #StaseraInTV - Milanosportiva : Si è conclusa questa tappa italiana del mondiale motocross Maggiora. Grande prestazione del nostro Tony Cairoli, ha… - zazoomblog : Classifica MXGP Mondiale Motocross 2022: Tim Gajser domina in testa +73 su Renaux - #Classifica #Mondiale… - federicob95 : L'ultimo boicottaggio nel mondiale motocross dovrebbe essere quello che invalidò il GP Svezia della 250 nel 1993. L… - corsedimoto : ORARI TV MOTOCROSS - Il Motocross Mondiale è di scena ad Ernee, in Francia. Niente diretta TV, ma c'è il live strea… -

OA Sport

...solo ad averlo scritto ci si immagina Wayne a bordo della Honda con cui ha trionfato nel... Remy Gardner: chi è La carriera di Gardner ha inizio come molti altri dale dall'Enduro che ...... ma è Jeremy Seewer ad aggiudicarsi la vittoria overall (grazie al trionfo in gara - 1) del Gran Premio di Francia 2022, decimo appuntamento stagionale delnella ... Motocross, Mondiale MX2, Vialle prova l'allungo su Geerts in Germania Si torna subito in pista dopo i fatti di Ernée: Febvre e de Wolf tornano tra le fila di MXGP e MX2, Gajser grande favorito nella classe regina dopo i successi delle ultime due stagioni, Vialle prova l ...Gli orari per seguire in diretta e in differita il GP di Francia. MXGP e MX2 gareggeranno sulla pista a Teutschenthal ...