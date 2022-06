Lorella Cuccarini torna ad Amici 22 dopo il rumor sull’addio? Ecco chi ci sarà (Di venerdì 10 giugno 2022) Lorella Cuccarini, dopo il rumor sull’addio, tornerà come prof ad Amici 22? Ecco chi sarà nel talent anche per la nuova edizione Lorella Cuccarini sarà per il terzo anno di fila una prof di Amici? Lei qualche giorno fa dal suo account social si era detta disponibile rispondendo ai fan ma poi è circolata l’indiscrezione secondo cui non lo era più a causa di altri impegni lavorativi. Indiscrezione data da Amedeo Venza su un possibile dietrofront della prof proprio a causa di altri impegni professionali. Come riporta Novella 2000, ci sarebbe una lieta notizia per i fan. Ecco cosa scrive il giornale: «Stando a quanto condiviso dalla pagina Twitter, Amici ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022)il, tornerà come prof ad22?chinel talent anche per la nuova edizioneper il terzo anno di fila una prof di? Lei qualche giorno fa dal suo account social si era detta disponibile rispondendo ai fan ma poi è circolata l’indiscrezione secondo cui non lo era più a causa di altri impegni lavorativi. Indiscrezione data da Amedeo Venza su un possibile dietrofront della prof proprio a causa di altri impegni professionali. Come riporta Novella 2000, ci sarebbe una lieta notizia per i fan.cosa scrive il giornale: «Stando a quanto condiviso dalla pagina Twitter,...

