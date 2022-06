LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: Perez in vetta, poi Verstappen e Leclerc, 4° Sainz (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Hamilton ottimo nel T1 con 37.248, si presenta al T2 con un tempo più alto e non migliora. 13.50 Sainz migliora nel T1 e T2, arriva con soli 94 millesimi al secondo settore, quindi chiude in 1:46.012 a 536, con un pessimo T4 13.49 In un team radio Hamilton conferma i problemi a LIVEllo di porpoising e ammette “salto talmente tanto che non vedo le linee”. 13.48 Perez nel suo giro più veloce ha toccato i 332kmh sul traguardo, contro i 320 delle Rosse. La differenza è sostanziale…! 13.47 Si rilancia Leclerc e migliora nel T1 con meno di 2 decimi da Perez, quindi arriva al T2 con il nuovo record (42.147) e chiude in 1:45.603 e si mette al secondo posto a 127. 13.45 Gasly si conferma e scalza Hamilton dalla quinta posizione. ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51 Hamilton ottimo nel T1 con 37.248, si presenta al T2 con un tempo più alto e non migliora. 13.50migliora nel T1 e T2, arriva con soli 94 millesimi al secondo settore, quindi chiude in 1:46.012 a 536, con un pessimo T4 13.49 In un team radio Hamilton conferma i problemi allo di porpoising e ammette “salto talmente tanto che non vedo le linee”. 13.48nel suo giro più veloce ha toccato i 332kmh sul traguardo, contro i 320 delle Rosse. La differenza è sostanziale…! 13.47 Si rilanciae migliora nel T1 con meno di 2 decimi da, quindi arriva al T2 con il nuovo record (42.147) e chiude in 1:45.603 e si mette al secondo posto a 127. 13.45 Gasly si conferma e scalza Hamilton dalla quinta posizione. ...

