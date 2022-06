La stretta della BCE su Titoli e Tassi fa volare lo spread e per noi sono guai (Di venerdì 10 giugno 2022) La fine del quantitative easing e i prossimi rialzi dei Tassi fanno salire la tensione sullo spread: il giorno dopo l’annuncio della Bce, che da luglio terminerà il programma di acquisti e procederà al primo rialzo dei Tassi dopo 11 anni, volano i rendimenti obbligazionari dei Paesi dell’Eurozona e in particolare di quelli dell’Europa meridionale, come il nostro. A far salire i rendimenti dei Titoli di Stato – il Btp decennale italiano stamattina rendeva il 3,78%, ai massimi dal 2018, mentre lo spread con il Bund tedesco pari scadenza è arrivato a 231 punti base, con un aumento di 24 punti base in una settimana – è il fatto che la Banca centrale europea non abbia dato indicazioni sugli strumenti da adottare per contrastare la frammentazione del mercato, nel quale i costi di prestito ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) La fine del quantitative easing e i prossimi rialzi deifanno salire la tensione sullo: il giorno dopo l’annuncioBce, che da luglio terminerà il programma di acquisti e procederà al primo rialzo deidopo 11 anni, volano i rendimenti obbligazionari dei Paesi dell’Eurozona e in particolare di quelli dell’Europa meridionale, come il nostro. A far salire i rendimenti deidi Stato – il Btp decennale italiano stamattina rendeva il 3,78%, ai massimi dal 2018, mentre locon il Bund tedesco pari scadenza è arrivato a 231 punti base, con un aumento di 24 punti base in una settimana – è il fatto che la Banca centrale europea non abbia dato indicazioni sugli strumenti da adottare per contrastare la frammentazione del mercato, nel quale i costi di prestito ...

