Inghilterra, Southgate: 'Useremo l'Italia per fare delle prove' (Di venerdì 10 giugno 2022) LONDRA - Lo stadio del Wolverhampton, il Molineux Stadium, sabato ospiterà il replay della finale degli Europei tra Inghilterra e Italia , stavolta match valido per la terza giornata della Nations ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 giugno 2022) LONDRA - Lo stadio del Wolverhampton, il Molineux Stadium, sabato ospiterà il replay della finale degli Europei tra, stavolta match valido per la terza giornata della Nations ...

Pubblicità

sportli26181512 : Inghilterra-Italia, Southgate: 'Imbarazzante per il nostro Paese giocare a porte chiuse': Nella conferenza stampa d… - laziopress : Inghilterra-Italia, Southgate: “È imbarazzante per noi non poter avere i tifosi” - LALAZIOMIA : Inghilterra-Italia, Southgate: “È imbarazzante per noi non poter avere i tifosi” - francmolica : RT @cmdotcom: #Inghilterra, #Southgate: 'Che imbarazzo giocare senza tifosi. Occasione per mostrare fiducia a certi giocatori' #ENGITA #UEF… - Luxgraph : Inghilterra-Italia, Southgate cambia formazione: 'Farò delle prove' -