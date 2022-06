Giornalista va sul luogo di un incidente e scopre che la vittima è suo figlio | “Ecco cos’è la vita di chi fa questo mestiere” Il racconto choc in diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Quando gli è arrivata la chiamata con l’incarico di documentare unstradale mortale appena avvenuto mai avrebbe immaginato quello che poi è successo. Ilbrasiliano Carlos Alberto Baldassarri ha scoperto così la morte del, rimastodello scontro tra un’auto e un camion sulla Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, a Araraquara, in Brasile. Per Tiago Cequeto Baldassari, 32 anni, non c’era più nulla da fare e il suo corpo era già stato portato dalle autorità all’obitorio. Ma andiamo con ordine. Il cronista era stato mandato sul posto dalla redazione e, una volta lì, aveva subito iniziato a raccontare i fatti in unasui social: avvicinandosi, però, ai mezzi coinvolti nello schianto, ha riconosciuto l’auto dele immediatamente ha interrotto il ...