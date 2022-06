Eros Ramazzotti torna con un nuovo album e un tour mondiale: tutte le info (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo quattro anni dal suo ultimo album, Vita ce n'è, Eros Ramazzotti torna con un nuovo progetto, Battito Infinito, il suo quindicesimo album in studio in uscita il prossimo 16 settembre, a cui farà seguito un tour mondiale. Il tutto anticipato, oggi 10 giugno, dall'uscita del singolo Ama. Un progetto di caratura internazionale che vedrà il cantautore, che conta già oltre 70 milioni di dischi venduti in 35 anni di carriera, esibirsi nelle principali città del pianeta in un viaggio che durerà nove mesi, da settembre 2022 a maggio 2023. Eros Ramazzotti presenta Battito Infinito World tour “Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo quattro anni dal suo ultimo, Vita ce n'è,con unprogetto, Battito Infinito, il suo quindicesimoin studio in uscita il prossimo 16 settembre, a cui farà seguito un. Il tutto anticipato, oggi 10 giugno, dall'uscita del singolo Ama. Un progetto di caratura internazionale che vedrà il cantautore, che conta già oltre 70 milioni di dischi venduti in 35 anni di carriera, esibirsi nelle principali città del pianeta in un viaggio che durerà nove mesi, da settembre 2022 a maggio 2023.presenta Battito Infinito World“Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in ...

