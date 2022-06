Dybala | l’accusa è gravissima | la Joya corre ai ripari | ma ormai è troppo tardi

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 10 giugno 2022) Pauloè ad un passo dall’Inter, tuttavia esiste un retroscena che nessuno conosce: c’entra la Juventus ed il suo agente Antun.Ogni ciclo nasce e finisce, soprattutto nel calcio oggi. Lo sa bene lachesembra essere ad un passo dalla firma con i nerazzurri, tradendo, per così dire, stando ai tifosi bianconeri, la Juve che di fatto lo ha preso poco più che un ragazzino dal Palermo per trasformarlo in un calciatore fatto e finito oggi.LaPresseCome sappiamo, infatti, l’argentino classe 1993 è stato il protagonista assoluto dell’intreccio di calciomercato che ha tenuto banco per davvero tantissimo tempo in Corso Galileo Ferraris: rinnova e prolunga il suo contratto con Allegri oppure dice addio a parametro zero?Sappiamo tutti come è andata, tuttavia un tifoso su Twitter avrebbe svelato un retroscena che, se confermato, ...