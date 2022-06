Diritti: 'Ci sono cose più importanti', il libro di Cathy La Torre diventa uno spettacolo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - Un prontuario gentile che vi permetterà di avere sempre una risposta pronta e fondata all'annosa domanda: 'Ma non ci sono cose più importanti?'. Da qui il titolo del libro scritto da Cathy La Torre, avvocata, attivista che lotta contro il silenzio e il voltarsi dall'altra parte, che ha fatto suoi i Diritti di chi è velocemente liquidato come 'minoranza' e che ha scelto di difendere chi è vittima di violenza sul web. 'Ci sono cose più importanti' - edito Mondadori - è sì un libro, ma anche un manifesto in tournée in tutta Italia che stasera tocca il teatro Sala Umberto di Roma con ospiti e un parterre d'eccezione. Cathy La Torre divide il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu (Adnkronos) - Un prontuario gentile che vi permetterà di avere sempre una risposta pronta e fondata all'annosa domanda: 'Ma non cipiù?'. Da qui il titolo delscritto daLa, avvocata, attivista che lotta contro il silenzio e il voltarsi dall'altra parte, che ha fatto suoi idi chi è velocemente liquidato come 'minoranza' e che ha scelto di difendere chi è vittima di violenza sul web. 'Cipiù' - edito Mondadori - è sì un, ma anche un manifesto in tournée in tutta Italia che stasera tocca il teatro Sala Umberto di Roma con ospiti e un parterre d'eccezione.Ladivide il ...

Pubblicità

gparagone : Sfibrare i diritti dei lavoratori, comprimere il diritto salariale…per poi RICATTARE. Quando sei strozzato dai deb… - GiovaQuez : Salvini: 'Alcuni si occupano di ius soli, droghe leggere, ddl Zan. Per me la priorità è il lavoro'. Non mi pare che… - elio_vito : Buona #FestadellaRepubblica, fondata sul lavoro (art.1), che garantisce i diritti (art.2), dove i cittadini sono eg… - IosonoScala : RT @Gianl1974: Rappresentanti della commissione internazionale indipendente ONU per indagare sui crimini russi sono arrivati ??a Bucha e Ir… - SergioGussoni : RT @PastorellaGiu: La autoproclamatasi Repubblica di Donetsk segue le orme democratiche della #Russia, condannando a morte 3 soldati strani… -