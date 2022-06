DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: si accende il confronto tra Ferrari e Red Bull nella simulazione di qualifica (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Leclerc si migliora di quasi 6 decimi nel primo tentativo con mescola morbida!! 1’43?224 per il monegasco della Ferrari, in attesa della risposta di Sainz e delle Red Bull. 16.30 Anche la Ferrari comincia la simulazione di qualifica con gomme soft! Nel frattempo Alonso si conferma il “primo degli altri” resistendo in quinta piazza davanti a Russell, Tsunoda, Norris, Hamilton e Vettel (tutti dopo il primo time-attack con le morbide). 16.28 Bel passo avanti di Sebastian Vettel, adesso 6° con Aston Martin a 1?1 dalla vetta in attesa dei time-attack di tutti gli altri. 16.27 Nel frattempo alcuni team cominciano a provare i time-attack con gomme morbide. Williams è stata la prima, ma Albon e Latifi restano nelle ultime ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 Leclerc si migliora di quasi 6 decimi nel primo tentativo con mescola morbida!! 1’43?224 per il monegasco della, in attesa della risposta di Sainz e delle Red. 16.30 Anche lacomincia ladicon gomme soft! Nel frattempo Alonso si conferma il “primo degli altri” resistendo in quinta piazza davanti a Russell, Tsunoda, Norris, Hamilton e Vettel (tutti dopo il primo time-attack con le morbide). 16.28 Bel passo avanti di Sebastian Vettel, adesso 6° con Aston Martin a 1?1 dalla vetta in attesa dei time-attack di tutti gli altri. 16.27 Nel frattempo alcuni team cominciano a provare i time-attack con gomme morbide. Williams è stata la prima, ma Albon e Latifi restano nelle ultime ...

