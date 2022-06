Da Scuola Holden via a #PerchèSì 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) Torino, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Ha avuto come momento clou un 'inspiring speech' di Alessandro Baricco, preside della Scuola Holden di Torino, l'evento di lancio dell'edizione 2022 di #PerchéSì, contest e hackaton voluto da Sanofi per migliorare la comunicazione nell'ambito della prevenzione medica. Le sfide della genitorialità, con particolare attenzione alle patologie neonatali da Rsv (virus respiratorio sinciziale), sono il filo conduttore della quarta edizione del progetto. Le iscrizioni sono aperte fino ai primi giorni di luglio. I partecipanti al contest e all'hackathon virtuale lavoreranno insieme fino a ottobre; dopodiché la giuria interdisciplinare di esperti si esprimerà il 9 novembre in occasione dell'evento conclusivo, decretando il team vincitore di un master formativo alla Scuola ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Torino, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Ha avuto come momento clou un 'inspiring speech' di Alessandro Baricco, preside delladi Torino, l'evento di lancio dell'edizionedi #PerchéSì, contest e hackaton voluto da Sanofi per migliorare la comunicazione nell'ambito della prevenzione medica. Le sfide della genitorialità, con particolare attenzione alle patologie neonatali da Rsv (virus respiratorio sinciziale), sono il filo conduttore della quarta edizione del progetto. Le iscrizioni sono aperte fino ai primi giorni di luglio. I partecipanti al contest e all'hackathon virtuale lavoreranno insieme fino a ottobre; dopodiché la giuria interdisciplinare di esperti si esprimerà il 9 novembre in occasione dell'evento conclusivo, decretando il team vincitore di un master formativo alla...

