Come potrebbe svolgersi un’eventuale invasione cinese di Taiwan (Di venerdì 10 giugno 2022) Si presume generalmente che la Cina attaccherebbe Taiwan in determinate circostanze precedentemente definite che prendono il nome di “cinque no”. Essi sono: una formale dichiarazione di indipendenza di Taipei, un’alleanza militare di Taiwan con una potenza straniera o un intervento straniero negli affari interni dell’isola, ritardi indefiniti nella ripresa del dialogo attraverso lo Stretto e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 10 giugno 2022) Si presume generalmente che la Cina attaccherebbein determinate circostanze precedentemente definite che prendono il nome di “cinque no”. Essi sono: una formale dichiarazione di indipendenza di Taipei, un’alleanza militare dicon una potenza straniera o un intervento straniero negli affari interni dell’isola, ritardi indefiniti nella ripresa del dialogo attraverso lo Stretto e InsideOver.

Pubblicità

GiovaQuez : Quelli come Belpietro che criticano le sanzioni e l'invio di armi parlando di un'intesa non farebbero prima a chied… - AlexBazzaro : Fanpage quando lo realizza un bel reportage sulle baby gang multietniche? Le femministe cosa pensano della frase “L… - _Nico_Piro_ : Altro elemento da considerare: l'Ucraina (dove ricordiamolo c'è appena stato lo scandalo della commissaria rimossa… - Maurizio68422 : @ILENIALazzaro @Girodonne Bellissima, d'altra parte maglia rosa come potrebbe non esserlo? - GrossoMarty494 : RT @_Nico_Piro_: Altro elemento da considerare: l'Ucraina (dove ricordiamolo c'è appena stato lo scandalo della commissaria rimossa per le… -