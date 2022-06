Buon compleanno Re Carlo Ancelotti: sessantatre candeline per lui (Di venerdì 10 giugno 2022) Il compleanno di Ancelotti festeggiato sui social Oggi è il compleanno di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. L’unico ad aver vinto cinque campionati in cinque stati diversi e l’unico ad aver conquistato quattro Coppe Campioni. Stiamo parlando, di Re Carlo Ancelotti. Lui, da giocatore ha vestito le maglie di Roma, Milan e Parma. Da allenatore, invece, ha iniziato con la Reggiana poi Parma, Juventus fino a raggiungere l’apice con la società rossonera che aveva già ottenuto titoli importanti con la stessa casacca. Con il Diavolo ha ottenuto due Champions League, una Coppa Italia, due supercoppe europee, uno scudetto, una supercoppa italiana e un mondiale per Club. Dopo gli otto anni al Milan continua la carriera la Chelsea (una premier e una FA Cup), Psg (Ligue 1), Real Madrid (porta a ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 10 giugno 2022) Ildifesteggiato sui social Oggi è ildi uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. L’unico ad aver vinto cinque campionati in cinque stati diversi e l’unico ad aver conquistato quattro Coppe Campioni. Stiamo parlando, di Re. Lui, da giocatore ha vestito le maglie di Roma, Milan e Parma. Da allenatore, invece, ha iniziato con la Reggiana poi Parma, Juventus fino a raggiungere l’apice con la società rossonera che aveva già ottenuto titoli importanti con la stessa casacca. Con il Diavolo ha ottenuto due Champions League, una Coppa Italia, due supercoppe europee, uno scudetto, una supercoppa italiana e un mondiale per Club. Dopo gli otto anni al Milan continua la carriera la Chelsea (una premier e una FA Cup), Psg (Ligue 1), Real Madrid (porta a ...

