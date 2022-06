Briatore, prezzi shock nel suo Crazy Pizza: come stanno davvero le cose? (Di venerdì 10 giugno 2022) Recentemente è sulla bocca di tutti il nuovo ristorante di Flavio Briatore ‘Crazy Pizza’, finalmente approdato anche in Italia: è già polemica sui prezzi. Dopo l’apertura a Londra e Montecarlo, è approdato anche in Italia il ‘Crazy Pizza’ di Flavio Briatore. Poco sorprendentemente, le due località scelte per le nuove pizzeria sono Roma e Milano, la vera capitale e la capitale onoraria. Quella di Briatore però non è la solita pizzeria: si tratta di un locale elegante e chic, un luogo dove il dress code fa da padrone così come l’atmosfera e il servizio. All’apertura l’imprenditore lo aveva annunciato: “Serviamo ottime pizze, in un posto elegante, con un servizio impeccabile. La Pizza è un prodotto ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 giugno 2022) Recentemente è sulla bocca di tutti il nuovo ristorante di Flavio’, finalmente approdato anche in Italia: è già polemica sui. Dopo l’apertura a Londra e Montecarlo, è approdato anche in Italia il ‘’ di Flavio. Poco sorprendentemente, le due località scelte per le nuove pizzeria sono Roma e Milano, la vera capitale e la capitale onoraria. Quella diperò non è la solita pizzeria: si tratta di un locale elegante e chic, un luogo dove il dress code fa da padrone cosìl’atmosfera e il servizio. All’apertura l’imprenditore lo aveva annunciato: “Serviamo ottime pizze, in un posto elegante, con un servizio impeccabile. Laè un prodotto ...

LisaTorna : @HoaraBorselli Il locale di Briatore non è per tutti. Ma solo per chi ha soldi da buttare... Però, per me, può mettere i prezzi che vuole! - Ale135369961 : quanto disagio nei tweet di quelli che fanno la solita polemica inutile sui prezzi #Briatore - MauroPelizzoni2 : @baffi_francesco Che poi Briatore ti darà pure un cazzo di menù coi prezzi Fare due conti a mente no? Non è che devi essere ingeGniere - cafaggi59 : @baffi_francesco Ma uno che va a cena da Briatore e poi si lamenta dei prezzi è proprio un cinciaro. Chi non vuole spendere vada altrove. - LuciaVetrano3 : @M49liberorso Sono cazzate la pizza più cara costa 65 euro. Io ci sono stata, e con poco più di 30 euro a testa m… -