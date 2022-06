Ardea, Mauro Porcelli: “Una proposta per Cava Santa Lucia, dal degrado al cinema” (Di venerdì 10 giugno 2022) Ardea – “E’ un progetto che ho nel cuore da anni. La Cava Santa Lucia (area uso civico) è stata, negli anni 60, il set dei migliori western all’italiana del grande regista Sergio Leone. Qualche anno dopo, per esigenze dettate dall’ignoranza, è diventata la discarica pubblica dove sono finiti i rifiuti urbani. A seguire, l’abbandono, il degrado. Tanti ed a vario titolo, bruciano da anni materie plastiche e chissà cos’altro, tanto che i vicini cittadini della Nuova California, devono respirare diossine mefitiche nel silenzio totale. Da qui l’idea progettuale”. Mauro Porcelli, Lista Azzurra, per Zito sindaco, guarda al futuro di Ardea con un occhio al passato. Per non dimenticare gli scempi fatti nel passato, ma anche per recuperare ciò che è possibile ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– “E’ un progetto che ho nel cuore da anni. La(area uso civico) è stata, negli anni 60, il set dei migliori western all’italiana del grande regista Sergio Leone. Qualche anno dopo, per esigenze dettate dall’ignoranza, è diventata la discarica pubblica dove sono finiti i rifiuti urbani. A seguire, l’abbandono, il. Tanti ed a vario titolo, bruciano da anni materie plastiche e chissà cos’altro, tanto che i vicini cittadini della Nuova California, devono respirare diossine mefitiche nel silenzio totale. Da qui l’idea progettuale”., Lista Azzurra, per Zito sindaco, guarda al futuro dicon un occhio al passato. Per non dimenticare gli scempi fatti nel passato, ma anche per recuperare ciò che è possibile ...

Pubblicità

ilfaroonline : Mauro Porcelli: “Ardea, bella d’estate. Per l’inverno possiamo puntare sul turismo sportivo, valorizzando le spiagg… - vp1053 : RT @ilfaroonline: Ardea verso il voto, Mauro Porcelli: “Impianti fotovoltaici su terreni comunali per abbattere il costo delle bollette all… - ilfaroonline : Ardea verso il voto, Mauro Porcelli: “Impianti fotovoltaici su terreni comunali per abbattere il costo delle bollet… -