“And Just Like That”: le anticipazioni della seconda stagione (Di venerdì 10 giugno 2022) Attesa per la nuova serie in arrivo nel 2023 Lo scorso anno è stato l’anno di “And Just Like That”, il reboot di Sex And The City. Peccato che le cose non siano andate per il meglio. In primis c’è stata la defezione di Kim Cattrall (Samantha Jones) e poi lo scandalo delle molestie che ha travolto Mister Big (Chris Noth). Polemiche a parte ci sarà una seconda stagione di cui ha parlato lo showrunner Michael Patrick King a Variety. A dispetto di quello che si potrebbe pensare, dopo le presunte divergenze addotte nella serie tra Samantha e Carrie per giustificare i problemi tra la Cattrall e Sarah Jessica Parker, la prima dovrebbe tornare. Samantha infatti si è trasferita a Londra e ha interrotto i rapporti lavorativi e non con le amiche. Lo showrunner ha detto: «Il mio obiettivo è far ritornare i ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Attesa per la nuova serie in arrivo nel 2023 Lo scorso anno è stato l’anno di “And”, il reboot di Sex And The City. Peccato che le cose non siano andate per il meglio. In primis c’è stata la defezione di Kim Cattrall (Samantha Jones) e poi lo scandalo delle molestie che ha travolto Mister Big (Chris Noth). Polemiche a parte ci sarà unadi cui ha parlato lo showrunner Michael Patrick King a Variety. A dispetto di quello che si potrebbe pensare, dopo le presunte divergenze addotte nella serie tra Samantha e Carrie per giustificare i problemi tra la Cattrall e Sarah Jessica Parker, la prima dovrebbe tornare. Samantha infatti si è trasferita a Londra e ha interrotto i rapporti lavorativi e non con le amiche. Lo showrunner ha detto: «Il mio obiettivo è far ritornare i ...

Pubblicità

361_magazine : Le anticipazioni di #Andjustlikethat2 - chilluxbro : RT @bontensimp: I PERSONAGGI DI TR CHE SONO MORTI AVEVANO FATTO SE??????O PER LA PRIMA VOLTA O NO? (+ personaggi prossimi a morire in questo… - anpanmint : e poi il testo ?? just so pure and pretty veramente they're so dear to me mi farei tranciare le gambe in due per lor… - eiiganyu : ho avuto un'idea voglio fare una stanza nella teapot con le foto dell'hangout con thoma just you wait and see - just_gra : RT @bontensimp: I PERSONAGGI DI TR CHE SONO MORTI AVEVANO FATTO SE??????O PER LA PRIMA VOLTA O NO? (+ personaggi prossimi a morire in questo… -