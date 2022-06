AMD Granite Ridge | il processore della prossima generazione

(Di venerdì 10 giugno 2022) Quest’oggi, la società AMD ha presentato il, ovvero l’AMDil nuovoAMD (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui), AMD Ryzen AM5 sarà “”, La società inoltra annuncia laAPU che sarà “Phoenix Point”. AMD nella sua presentazione del Financial Analyst Day 2022 ha annunciato il nome in codice per la secondadi processori, che è “”. Successore del Ryzen 7000 “Raphael”, il” diincorporerà la microarchitettura ...

David_c05 : AMD, dopo i Ryzen 7000 Zen 4 nel 2024 tocca a Granite Ridge con core Zen 5 -

Hardware Upgrade

Zen 5 : il debutto del primo core con architettura Zen 5,Ridge , è pianificato per il 2024 .sottolinea che l'architettura è stata progettata da zero per migliorare prestazioni ed ...In attesa cheparli diRidge in modo approfondito nei prossimi anni, ricordiamo alcune delle caratteristiche e dei miglioramenti che dobbiamo attenderci dalla CPU Ryzen 7000 Zen 4. L'... AMD, dopo i Ryzen 7000 Zen 4 nel 2024 tocca a Granite Ridge con core Zen 5 AMD ha svelato tante novità sull'evoluzione della sua articolata linea di prodotti in occasione del Financial Analyst Day che si è tenuto nelle scorse ore. Novità a 360 gradi che spaziano dalle soluzi ...La quarta generazione di processori EPYC vedrà differenti versioni al debutto, tutte specificatamente sviluppate per particolari ambiti di utilizzo. Nel 2024 sarà la volta dei processori EPYC di quint ...