Alessandro Cattelan, costretto al passo indietro: scelta dolorosa, ora si gioca tutto (Di venerdì 10 giugno 2022) Ennesimo cambio di programma per il conduttore Alessandro Cattelan costretto a fare i conti con una vera e propria retrocessione Novità per Alessandro Cattelan (screenshot RaiPlay)Non c’è pace per il conduttore Alessandro Cattelan costretto a cambiare nuovamente i suoi piani in vista della prossima stagione televisiva. Solo qualche anno fa è arrivata la decisione di lasciare l’emittente satellitare Sky per tentare il colpaccio in casa Rai. La sua collaborazione con la nota rete televisiva di Viale Mazzini non si è però rivelata semplice. Se da un lato ci sono infatti i buoni risultati degli Eurovision, dall’altro c’è il clamoroso flop di Da Grande sul primo canale della rete. Un risultato non ottimale che sembrerebbe aver portato la rete a cambiare i ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 giugno 2022) Ennesimo cambio di programma per il conduttorea fare i conti con una vera e propria retrocessione Novità per(screenshot RaiPlay)Non c’è pace per il conduttorea cambiare nuovamente i suoi piani in vista della prossima stagione televisiva. Solo qualche anno fa è arrivata la decisione di lasciare l’emittente satellitare Sky per tentare il colpaccio in casa Rai. La sua collaborazione con la nota rete televisiva di Viale Mazzini non si è però rivelata semplice. Se da un lato ci sono infatti i buoni risultati degli Eurovision, dall’altro c’è il clamoroso flop di Da Grande sul primo canale della rete. Un risultato non ottimale che sembrerebbe aver portato la rete a cambiare i ...

Advertising

candele26 : RT @Cinguetterai: Dopo il successo di #Eurovision, Alessandro Cattelan condurrà in autunno un programma per la seconda serata di Rai 2, sim… - lilly_marquina : RT @Cinguetterai: Dopo il successo di #Eurovision, Alessandro Cattelan condurrà in autunno un programma per la seconda serata di Rai 2, sim… - arual812 : RT @Cinguetterai: Dopo il successo di #Eurovision, Alessandro Cattelan condurrà in autunno un programma per la seconda serata di Rai 2, sim… - lucefranca23 : RT @Cinguetterai: Dopo il successo di #Eurovision, Alessandro Cattelan condurrà in autunno un programma per la seconda serata di Rai 2, sim… - CIAfra73 : La #Rai continua a puntare su Alessandro Cattelan: in arrivo show su #Rai2 -