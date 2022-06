Adrian Fartade, dalla nuova avventura in tv con Drusilla Foer al coming out social (Di venerdì 10 giugno 2022) “Senza che io sapessi nulla, Il Corriere ha scritto un intero articolo sul mio coming out… che ok… cioè fa strano vedere qualcosa di così personale poi diventare un articolo, ma più che altro non dovevo leggere i commenti…vabbe“. Inizia così il post su Facebook di Adrian Fartade,35 anni, divulgatore scientifico, scrittore e attore, di Milano. “Ehi, dall’altra parte, spero possa aiutare chi scopre questi argomenti ora e se magari qualche persona non binaria si sente sola, sono felice se può ricordarle che non lo è. Per il resto, lunghi respiri… non so perché mi stupisco“. Il coming out in un post Il divulgatore scientifico Adrian Fartade al PrideIl tutto nasce da un post precedente pubblicato dal creatore del canale YouTube Link4Universe: “Ho una paura assurda, ma non voglio più ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022) “Senza che io sapessi nulla, Il Corriere ha scritto un intero articolo sul mioout… che ok… cioè fa strano vedere qualcosa di così personale poi diventare un articolo, ma più che altro non dovevo leggere i commenti…vabbe“. Inizia così il post su Facebook di,35 anni, divulgatore scientifico, scrittore e attore, di Milano. “Ehi, dall’altra parte, spero possa aiutare chi scopre questi argomenti ora e se magari qualche persona non binaria si sente sola, sono felice se può ricordarle che non lo è. Per il resto, lunghi respiri… non so perché mi stupisco“. Ilout in un post Il divulgatore scientificoal PrideIl tutto nasce da un post precedente pubblicato dal creatore del canale YouTube Link4Universe: “Ho una paura assurda, ma non voglio più ...

