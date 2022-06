"Una mer*** in stile sovietico": choc a Mosca, ecco cosa mettono in mostra contro la Nato (Di giovedì 9 giugno 2022) Da quella di Mosca aperta in aprile le mostre sulla Nato sono fiorite ormai in tutta la Russia, dal confine con l'Ucraina, come ad esempio a Belgorod o a Kursk, fino a Vladivostok e addirittura oltre, sull'isola di Sachalin. Quella di Mosca al Museo di Storia Contemporanea si chiama "Nato. Cronaca della crudeltà", l'entrata è libera e le scuole sono benvenute, a patto che gli studenti abbiano più di 16 anni. Un'attenzione d'obbligo visto che si parla di crudeltà, ma ancora più involontariamente azzeccata dal momento che protegge i minori non tanto dagli orrori delle guerre quanto da quelli della propaganda russa. «Questa mostra è una merda in stile sovietico» si leggeva ancora fino a qualche settimana fa sul libro dei visitatori cui la guida Yaroslav Polestrov ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Da quella diaperta in aprile le mostre sullasono fiorite ormai in tutta la Russia, dal confine con l'Ucraina, come ad esempio a Belgorod o a Kursk, fino a Vladivostok e addirittura oltre, sull'isola di Sachalin. Quella dial Museo di Storia Contemporanea si chiama ". Cronaca della crudeltà", l'entrata è libera e le scuole sono benvenute, a patto che gli studenti abbiano più di 16 anni. Un'attenzione d'obbligo visto che si parla di crudeltà, ma ancora più involontariamente azzeccata dal momento che protegge i minori non tanto dagli orrori delle guerre quanto da quelli della propaganda russa. «Questaè una merda in» si leggeva ancora fino a qualche settimana fa sul libro dei visitatori cui la guida Yaroslav Polestrov ...

