Un elicottero con a bordo sette persone partito questa mattina dalla provincia di Lucca risulta disperso

Un elicottero con a bordo sette persone partito questa mattina da Tassignano, una frazione di Capannori, poco fuori Lucca, risulta disperso. Secondo quanto scrive Il Tirreno, sull'elicottero stavano viaggiando due membri dell'equipaggio e cinque persone straniere: le comunicazioni col mezzo

