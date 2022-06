Ucraina | Zelensky “Severodonetsk epicentro scontro in Donbass”

(Di giovedì 9 giugno 2022) L’Est dell’è sotto il fuoco continuo: si combatte ancora nel, dove loresta intenso, e l’attenzione è rivolta in particolare alla città di, nella regione di Lugansk, al centro della battaglia delle ultime settimane. Per il presidente ucraino Volodymyrrimane l’dellonel”. “Difendiamo le nostre posizioni – ha affermato nel consueto videomessaggio serale -, infliggiamo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile”. “Probabilmente una delle più difficili durante questa guerra. Sono grato a tutti coloro – ha continuato – che difendono questa direzione. In molti modi, il destino del nostro ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Oltre 31.000 militari russi sono già morti dal 24 febbraio per una guerra completamente insensata', affe… - Corriere : Battaglia feroce nell’est Ucraina, ore decisive. Zelensky: «In gioco il futuro del Donbass» - JacopoVozza : RT @strange_days_82: Visto che il video di ieri di Moni Ovadia ha avuto un notevole successo, vi lascio il suo secondo intervento che non e… - Ariel2575 : RT @strange_days_82: Questo intervento di ieri di Moni Ovadia andava messo perchè è stato perfetto. Brividi...?????????? #Zelensky #Putin #Bide… -

... Commercio dei Paesi membri OCSE " discuteranno delle implicazioni della guerra in, il ...tra gli altri al vertice presieduto dall'Italia di Draghi anche presidente ucraino Volodymyre ......energetica diversificata e di una minore dipendenza energetica dalla Russia (GUERRA IN: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I VIDEO DEGLI INVIATI ). Presente ancheLa ...Il presidente del Consiglio ha aperto a Parigi i lavori della riunione a livello ministeriale dell'Ocse: i nostri sforzi per prevenire una ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte che milioni di persone in tutto il mondo potrebbero morire di fame se la Russia non consentirà all'Ucraina di esportare grano dai suoi porti. (ANSA) ...