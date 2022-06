Ucraina, Donetsk: condannati a morte due inglesi e un marocchino condannati a morte (Di giovedì 9 giugno 2022) La Corte Suprema della Repubblica popolare di Donetsk ha condannato due cittadini britannici e un cittadino marocchino, che hanno combattuto a fianco dei militanti ucraini, alla pena di morte. Secondo le leggi della DPR, verranno fucilati i condannati britannici Aiden Aslin e Sean Pinner, nonché il marocchino Saadoun Brahim. Il capo del collegio giudiziario ha affermato che i condannati possono impugnare la decisione entro un mese. Aslin, 28 anni, di Newark, e Pinner, 48 anni, di Watford, sono stati condannati dal tribunale nel territorio controllato dalla Russia a Donetsk in quello che diverso osservatori hanno definito un processo farsa, insieme a Saaudun Brahim con l’accusa di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 giugno 2022) La Corte Suprema della Repubblica popolare diha condannato due cittadini britannici e un cittadino, che hanno combattuto a fianco dei militanti ucraini, alla pena di. Secondo le leggi della DPR, verranno fucilati ibritannici Aiden Aslin e Sean Pinner, nonché ilSaadoun Brahim. Il capo del collegio giudiziario ha affermato che ipossono impugnare la decisione entro un mese. Aslin, 28 anni, di Newark, e Pinner, 48 anni, di Watford, sono statidal tribunale nel territorio controllato dalla Russia ain quello che diverso osservatori hanno definito un processo farsa, insieme a Saaudun Brahim con l’accusa di ...

