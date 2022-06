Trieste, arrestato l’uomo che minacciava di avvelenare acqua e cibo nei supermercati (Di giovedì 9 giugno 2022) Il 47enne, che si trovava già ai domiciliari per un'altra frode informatica, è ora in carcere. La polizia postale ha evidenziato che "tali azioni non sono mai state poste in essere". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Il 47enne, che si trovava già ai domiciliari per un'altra frode informatica, è ora in carcere. La polizia postale ha evidenziato che "tali azioni non sono mai state poste in essere". L'articolo proviene da DireDonna.

