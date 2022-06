Spese sanitarie, rivoluzione per i rimborsi: l'errore da non commettere, altrimenti perdi tutto (Di giovedì 9 giugno 2022) Non sarà ufficiale fino a quando non si giungerà alla versione definitiva della legge - e per questo servirà ancora tempo, dato che prima del 20 giugno non approderà in aula - ma il testo nato dall'accordo tra maggioranza e governo prevede che le Spese mediche vengano rimborsate subito. Di conseguenza non sarà più necessario attendere il momento della dichiarazione dei redditi per scaricare il 19% della spesa sostenuta per gli acquisti tracciati per visite mediche o per l'acquisto di medicinali. Una volta approvata la legge, i rimborsi del 19% diventeranno immediati e verranno depositati direttamente sul conto corrente. Finora per detrarre le Spese sanitarie era necessario inserirle nelle dichiarazioni dei redditi, per poi ricevere in un secondo momento il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Non sarà ufficiale fino a quando non si giungerà alla versione definitiva della legge - e per questo servirà ancora tempo, dato che prima del 20 giugno non approderà in aula - ma il testo nato dall'accordo tra maggioranza e governo prevede che lemediche vengano rimborsate subito. Di conseguenza non sarà più necessario attendere il momento della dichiarazione dei redditi per scaricare il 19% della spesa sostenuta per gli acquisti tracciati per visite mediche o per l'acquisto di medicinali. Una volta approvata la legge, idel 19% diventeranno immediati e verranno depositati direttamente sul conto corrente. Finora per detrarre leera necessario inserirle nelle dichiarazioni dei redditi, per poi ricevere in un secondo momento il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo ...

