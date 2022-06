Snoop Dogg paga un rollatore di canne personale più di 50.000 dollari l'anno (Di giovedì 9 giugno 2022) Snoop Dogg, il pioniere del G - Funk, ha rivelato martedì di aver aumentato lo stipendio del suo "blunt roller" professionista per far fronte all'inflazione. In precedenza aveva pagato l'uomo da $ 40. Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 9 giugno 2022), il pioniere del G - Funk, ha rivelato martedì di aver aumentato lo stipendio del suo "blunt roller" professionista per far fronte all'inflazione. In precedenza avevato l'uomo da $ 40.

Advertising

Corriere : Snoop Dogg paga 45.000 euro l’anno il suo «rollatore» di canne personale (e ora gli alza il salario) - 40annibuttati : Bella questa. Il #cantante Snoop Dogg nel 2019 aveva rivelato di aver assunto un '#rollatore professionale' per una… - ElCondoorr : RT @Corriere: Snoop Dogg paga 45.000 euro l’anno il suo «rollatore» di canne personale (e ora gli alza il salario) - Efisio31251859 : RT @flayawa: Invece di essere qui a scrivere questo tweet, potevo fare la rollatrice di canne personale per Snoop Dogg. Destino meschino. - GiancarloCharly : #SnoopDogg Poi dice che non ci sono 'datori di lavoro' seri. Mr Snoop un mito :-) -