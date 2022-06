Scalvini | «Mi sento difensore | ma Mancini e Gasperini dicono che…»

(Di giovedì 9 giugno 2022) . Le dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Giorgioclasse 2003 dell‘Atalanta, ha parlato dal ritiro della Nazionale. RUOLO – «Per me è una grandissima emozione essere qui. Quest’anno il mister mi ha fatto giocare siache centrocampista e mi trovo bene in entrambi i ruoli. Mipiùma mi piace giocare anche in mezzo al campo». ATALANTA – «Sono cresciuto lì, all’Atalanta c’è la fortuna di crescere al meglio e non prenderti subito troppe pressioni».– «E’ una opportunità, non ha paura di far giocare i giovani e ci dà spazio. Quello che mi ha colpito è che, in ogni allenamento, ci ha sempre coinvolto e fin da subito ci ha detto che siamo sì i difensori del futuro, ma possiamo esserlo anche del ...

Abbiamo visto venir fuori giocatori come Bastoni, così come Barella, ma non diventano pilastri della Nazionale dall'oggi al domani. Se mi confronto con Mancini? Sì, è il mio papà calcistico e lo sarà sempre, mi ha fatto cominciare e crescere. Italia, Scalvini: "Sia Gasp che Mancini mi hanno detto che posso fare anche a centrocampo" In vista della sfida dell'Italia contro l'Inghilterra, Scalvini e Gatti sono intervenuti in conferenza stampa. Dopo il pareggio contro la Germania e la vittoria per 2 a 1 contro l'Ungheria, l'Italia continua il suo percorso.