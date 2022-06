Roma Sassuolo, sul tavolo Berardi, ma non solo (Di giovedì 9 giugno 2022) Dialoghi su più tavoli tra Roma e Sassuolo: da una parte piace Berardi, dall’altra Frattesi potrebbe tornare in giallorosso e non solo La Roma sta parlando con il Sassuolo. Moltissimi i punti nell’agenda, a cominciare da Domenico Berardi. I giallorossi infatti si infilano anche loro nella corsa per l’esterno neroverde, ma servono i fondi dal mercato in uscita. Non soltanto Berardi però: come riportato dal Corriere dello Sport, alla Roma interessa anche Frattesi: valutato dal Sassuolo 30 milioni ma su cui i giallorossi vantano un diritto del 30% sulla cifra di cessione. Infine ci sono molti giovani della primavera Romanista che piacciono a Carnevali: proposto Ciervo, ma al ds degli emiliani ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Dialoghi su più tavoli tra: da una parte piace, dall’altra Frattesi potrebbe tornare in giallorosso e nonLasta parlando con il. Moltissimi i punti nell’agenda, a cominciare da Domenico. I giallorossi infatti si infilano anche loro nella corsa per l’esterno neroverde, ma servono i fondi dal mercato in uscita. Non soltantoperò: come riportato dal Corriere dello Sport, allainteressa anche Frattesi: valutato dal30 milioni ma su cui i giallorossi vantano un diritto del 30% sulla cifra di cessione. Infine ci sono molti giovani della primaveranista che piacciono a Carnevali: proposto Ciervo, ma al ds degli emiliani ...

Advertising

FBiasin : “Dopo la grande prova in azzurro il 18enne #Gnonto è nel mirino di molti club: Bruges, Anderlecht, Ajax, Psv, Fribu… - sassuolonews : Traore Roma, Tiago Pinto chiama Carnevali per Junior: i dettagli #calciomercato #Sassuolo - peppe844 : #Roma Sassuolo, sul tavolo #Berardi, ma non solo : - AleilPro : @GenCar5 Perché la difesa fa pietà. Il Sassuolo quest’anno ha segnato 64 gol, Roma e Fiorentina 59. Tu a quanto com… - junews24com : Berardi Juve, concorrenza in Serie A! La big fa sul serio - -