Rapina choc in Florida: due fratellini di 11 e 14 anni svaligiano un’armeria: arrestati (Di giovedì 9 giugno 2022) Tallahassee – Ancora notizie di bambini ed armi negli Stati Uniti sconvolti dalla strage della scuola elementare di Uvalde. In Florida la polizia ha arrestato due fratelli, di 14 e 11 anni, che avevano appena svaligiato un’armeria di Cape Coral rubando 22 armi. Quando hanno visto gli agenti, i due ragazzini si sono sbarazzati della refurtiva e hanno cercato di darsi alla fuga, ha riferito il sergente della polizia di Cape Coral, Julie Green. Nonostante la loro giovanissima età, i due ragazzi sono stati incriminati per il furto di armi, munizioni, per Rapina a mano armato e resistenza a pubblico ufficiale. Il 14enne era in libertà vigilata, essendo già stato condannato per una precedente Rapina a mano armata. Secondo quanto riferito dalla polizia i due fratelli per svaligiare l’armeria hanno tentato, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Tallahassee – Ancora notizie di bambini ed armi negli Stati Uniti sconvolti dalla strage della scuola elementare di Uvalde. Inla polizia ha arrestato due fratelli, di 14 e 11, che avevano appena svaligiatodi Cape Coral rubando 22 armi. Quando hanno visto gli agenti, i due ragazzini si sono sbarazzati della refurtiva e hanno cercato di darsi alla fuga, ha riferito il sergente della polizia di Cape Coral, Julie Green. Nonostante la loro giovanissima età, i due ragazzi sono stati incriminati per il furto di armi, munizioni, pera mano armato e resistenza a pubblico ufficiale. Il 14enne era in libertà vigilata, essendo già stato condannato per una precedentea mano armata. Secondo quanto riferito dalla polizia i due fratelli per svaligiare l’armeria hanno tentato, ...

Advertising

ilfaroonline : Rapina choc in Florida: due fratellini di 11 e 14 anni svaligiano un’armeria: arrestati - salernonotizie : Terrore in via Trento: rapina da 100mila euro in banca, al Ruggi dipendente sotto choc - CasilinaNews : Choc davanti ad una scuola materna dell'#Eur. - LinaPenny1 : RT @serenel14278447: La rapina choc negli Stati Uniti, a 12 anni con la pistola del nonno ruba l'incasso di una stazione di servizio e fa p… - serenel14278447 : La rapina choc negli Stati Uniti, a 12 anni con la pistola del nonno ruba l'incasso di una stazione di servizio e f… -