Quei segnali inquietanti che giungono dall'informazione via etere (Di giovedì 9 giugno 2022) È fastidioso dover constatare che in Italia l'informazione, soprattutto quella via etere, stia trasmettendo poco opportunamente segnali inquietanti, non sempre accompagnati da commenti adeguati. Di sicuro essi non giovano, anzi producono l'effetto contrario, nel rendere partecipi i destinatari di quanto accade nel mondo nella giusta luce. Nel villaggio si dice che il troppo storpi e quanto merita attenzione, al momento, è proposto così, in maniera spesso esagerata e quindi distorta. Poiché il mondo comunque sta continuando a girare, avere la possibilità di poter fare una zoommata con un obiettivo grandangolo certamente gioverebbe alla causa. Tanto premesso, un' impressione che non riguarda direttamente quanto si sta verificando a suon di cannonate e simili nel nord est dell'Europa, è facile trarla. Anche se esasperata dalle stesse, è ...

È fastidioso dover constatare che in Italia l'informazione, soprattutto quella via etere, stia trasmettendo poco opportunamente segnali inquietanti, non sempre accompagnati da commenti adeguati. Di sicuro essi non giovano, anzi producono l'effetto contrario, nel rendere partecipi i destinatari di quanto accade nel mondo nella giusta luce.