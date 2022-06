Piccolo, l’imprenditore che dà un terzo degli utili aziendali ai dipendenti: “Sono 5 mensilità in più in busta paga. Più dai, più ti viene restituito” (Di giovedì 9 giugno 2022) Chiama i dipendenti della sua azienda “collaboratori”, perché “i dipendenti ubbidiscono soltanto”, mentre “i collaboratori partecipano attivamente”. Marco Piccolo è uno degli esempi italiani di imprenditoria virtuosa: amministratore delegato dell’azienda torinese Reynaldi Cosmetici, Piccolo si ispira a una idea di economia di impresa dove l’inclusività, la sostenibilità, “il senso della vita”, “la cultura del dare” e “l’umanità” Sono le basi portanti, perché “più dai, più ti viene restituito”. Intervistato da Alessandro Milan nella trasmissione “Uno, nessuno 100Milan” (Radio24), l’imprenditore spiega l’evoluzione della sua azienda, specializzata nella produzione di prodotti cosmetici per conto terzi: “Da un solo dipendente nel 2000, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Chiama idella sua azienda “collaboratori”, perché “iubbidiscono soltanto”, mentre “i collaboratori partecipano attivamente”. Marcoè unoesempi italiani di imprenditoria virtuosa: amministratore delegato dell’azienda torinese Reynaldi Cosmetici,si ispira a una idea di economia di impresa dove l’inclusività, la sostenibilità, “il senso della vita”, “la cultura del dare” e “l’umanità”le basi portanti, perché “più dai, più ti”. Intervistato da Alessandro Milan nella trasmissione “Uno, nessuno 100Milan” (Radio24),spiega l’evoluzione della sua azienda, specializzata nella produzione di prodotti cosmetici per conto terzi: “Da un solo dipendente nel 2000, la ...

