Oggi 9 giugno, Sant’Efrem | La purezza dei suoi scritti è ispirata dallo Spirito Santo (Di giovedì 9 giugno 2022) Diacono e dottore della Chiesa. Ha predicato ed insegnato la Parola di Dio prima nella sua patria natale, poi si è trasferito altrove con i suoi discepoli, quando i Persiani invadono la sua città. Qui pone le fondamenta di una scuola teologica. Nei suoi scritti si riflette la sua austerità di vita, ma anche tutto L'articolo Oggi 9 giugno, Sant’Efrem La purezza dei suoi scritti è ispirata dallo Spirito Santo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 9 giugno 2022) Diacono e dottore della Chiesa. Ha predicato ed insegnato la Parola di Dio prima nella sua patria natale, poi si è trasferito altrove con idiscepoli, quando i Persiani invadono la sua città. Qui pone le fondamenta di una scuola teologica. Neisi riflette la sua austerità di vita, ma anche tutto L'articoloLadeiproviene da La Luce di Maria.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, #Raspadori piace: oggi gli agenti del giocatore hanno incontrato il club - matteosalvinimi : Meglio tardi che mai. Oggi la Lega ha presentato ricorso al TAR del Lazio per evitare obbligo di mascherine per vot… - DiMarzio : Buonanotte con le prime pagine e i titoli sportivi dei quotidiani in edicola oggi, giovedì 9 giugno - Cagliari_C_R : ?? 9 Giugno 2022, le #PrimePagine di oggi: ?? #LUnioneSarda ?? #LaGazzettadelloSport ?? #CorrieredelloSport ??… - NotizieAbruzzo : Coronavirus in Abruzzo, i dati di oggi 9 giugno 2022 -