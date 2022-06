"Non esistono dossier". Dai servizi una bomba sul "Corriere": l'inquietante pista sulla "lista dei putiniani d'Italia" (Di giovedì 9 giugno 2022) Non esiste nessuna lista di proscrizione di filo-putiniani in Italia. L'operato del Copasir è perfettamente legittimo. Compresa l'indagine conoscitiva sui tentativi di Mosca di interferire, con mezzi più o meno leciti, nell'opinione pubblica Italiana. È una difesa netta del Copasir e della nostra intelligence quella che, ieri sera, ha fatto Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi Segreti, in una nota. L'intelligence Italiana, ha messo in chiaro, «non ha mai stilato alcuna lista di politici, giornalisti, opinionisti o commentatori, né ha mai svolto attività di dossieraggio». La nota dell'uomo che, per Palazzo Chigi, ha la responsabilità della sicurezza della Repubblica, fa chiarezza rispetto alle notizie ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Non esiste nessunadi proscrizione di filo-in. L'operato del Copasir è perfettamente legittimo. Compresa l'indagine conoscitiva sui tentativi di Mosca di interferire, con mezzi più o meno leciti, nell'opinione pubblicana. È una difesa netta del Copasir e della nostra intelligence quella che, ieri sera, ha fatto Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega aiSegreti, in una nota. L'intelligencena, ha messo in chiaro, «non ha mai stilato alcunadi politici, giornalisti, opinionisti o commentatori, né ha mai svolto attività diaggio». La nota dell'uomo che, per Palazzo Chigi, ha la responsabilità della sicurezza della Repubblica, fa chiarezza rispetto alle notizie ...

Advertising

FiorinoLuca : Esistono anche altri campionati oltre quello italiano. Esistono altri nomi e non per forza i soliti noti. Non puoi… - matteosalvinimi : #Salvini: Per le grandi TV, le radio e i giornali i #referendumgiustizia non esistono. Proviamo insieme a superare… - AlexBazzaro : Insegnanti che non possono insegnare. Medici sospesi. Lavoratori lasciati a casa. Bimbi mascherati in classe. Dove… - AvvocatoLorenti : RT @wwwrandi: Esistono uomini che, pur avendo girato il mondo non hanno mai visto nulla; mentre altri, rimanendo seduti sotto un albero, ha… - marysole77 : @teamciambelloni A me quella era sembrata una cosa piuttosto assurda in effetti. Ma se una madre fa i giochetti per… -