Netflix, tra i nuovi progetti d'animazione Mermaid Magic, Ember e Scrooge: A Christmas Carol

Netflix annuncia le nuove serie e i film d'animazione in arrivo: tra le novità Mermaid Magic di Iginio Straffi, Ember, seguito di Klaus vincitore del BAFTA e il musical d'animazione Scrooge: A Christmas Carol In vista della sessantunesima edizione dell'Annecy International Animation Film Festival che si terrà la prossima settimana, Netflix (qui il sito internet ufficiale) annuncia le nuove serie e i nuovi film animati prodotti in Europa e in uscita prossimamente. Questi titoli hanno ognuno un tono e un linguaggio distinti, ma sono universali nella narrazione e nei temi. I nuovi film includono Ember, il seguito di Klaus di Sergio Pablos, vincitore del premio BAFTA e ...

