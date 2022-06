Advertising

infoitinterno : Messner, ritrovamento scarpone conferma ciò che ho detto BOLZANO - infoitinterno : Messner, ritrovamento scarpone conferma ciò che ho detto - ricci_sonia : RT @DomaniGiornale: L'alpinista Reinhold #Messner ha detto che il secondo scarpone di suo fratello minore, #Günther, è stato ritrovato sul… - AnsaTrentinoAA : Messner, ritrovamento scarpone conferma ciò che ho detto. 'Sono in pace'. Fu accusato di avere abbandonato fratello… - Michele_Anzaldi : Messner, ritrovamento scarpone conferma ciò che ho detto - Cronaca - ANSA -

"Ildel secondo scarpone di mio fratello Günther sul versante Diamir del Nanga Parbat è solo la conferma della conferma e di quanto io ho sempre detto". Lo dice all'ANSA Reinhold, ...Era il 29 giugno del 1979 quando Gunthervenne dichiarato morto dopo essere stato travolto da una valanga mentre assieme al fratello ... Ad annunciare ilè stato Reinhold, il famoso "...Si tratta di un vero e proprio crimine'', aveva detto all'epoca Reinhold Messner con rammarico al suo ritorno in Italia Dopo 52 anni, la tragedia del Nanga Parbat rimane per sempre, così come mio frat ..."Il secondo scarpone di mio fratello Günther ritrovato oggi sul versante Diamir del Nanga Parbat ... (L'HuffPost) Si tratta di un vero e proprio crimine'', aveva detto all'epoca Reinhold Messner con ...