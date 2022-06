Mascherine: raccomandate ai seggi, obbligatorie agli esami (Di giovedì 9 giugno 2022) Mascherine sì, Mascherine no. Tra polemiche e duistinguo arriva l’annuncio del ministero dell’Interno contrappuntato dalla decisione del Tar del Lazio. La mascherina resta “fortemente raccomandata” per accedere ai seggi e votare domenica 12 giugno, quando sono in programma cinque referendum e il primo turno delle comunali, ma non sarà obbligatoria, e quindi sarà ammesso al voto anche chi ne sarà sprovvisto. L’annuncio del Viminale arriva nel giorno in cui, invece, è stato confermato dal Tar del Lazio l‘obbligo in occasione degli esami di terza media e di maturità, gli unici ambiti in cui resta in vigore la misura più restrittiva. La decisione arriva a pochi giorni dal voto e dopo una serie di polemiche che hanno riguardato, in particolare, la possibilità che l’obbligo della mascherina potesse ostacolare il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 giugno 2022)sì,no. Tra polemiche e duistinguo arriva l’annuncio del ministero dell’Interno contrappuntato dalla decisione del Tar del Lazio. La mascherina resta “fortemente raccomandata” per accedere aie votare domenica 12 giugno, quando sono in programma cinque referendum e il primo turno delle comunali, ma non sarà obbligatoria, e quindi sarà ammesso al voto anche chi ne sarà sprovvisto. L’annuncio del Viminale arriva nel giorno in cui, invece, è stato confermato dal Tar del Lazio l‘obbligo in occasione deglidi terza media e di maturità, gli unici ambiti in cui resta in vigore la misura più restrittiva. La decisione arriva a pochi giorni dal voto e dopo una serie di polemiche che hanno riguardato, in particolare, la possibilità che l’obbligo della mascherina potesse ostacolare il ...

GuidoDeMartini : ?? VOTO DEL 12 GIUGNO: LE MASCHERINE NON SONO PIÙ OBBLIGATORIE AI SEGGI ?? BENE! ministri Speranza e Lamorgese cedon… - Agenzia_Ansa : FLASH | Circolare del Viminale, le mascherine sono fortemente raccomandate per l'accesso degli elettori ai seggi per il voto. #ANSA - stebellentani : Da “fonti del governo” Ansa riporta che mascherine al seggio per gli elettori non saranno obbligatorie, come sembra… - Pixty3 : RT @rainiero43: Mascherine ai seggi ' fortemente raccomandate', non obbligatorie. Fate screenshot dell'immagine sotto e portatela con voi.… - Frances95798744 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Circolare del Viminale, le mascherine sono fortemente raccomandate per l'accesso degli elettori ai seggi per il v… -